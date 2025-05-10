Пенсионеров задержали в Киеве за пение советских песен на 9 мая

Полиция в Киеве задержала пенсионеров за советские песни в День Победы

В Киеве полицейские задержали пенсионеров, которые отмечали 9 мая под советские песни военных лет. Об этом сообщил Telegram-канал «Обозреватель».

По данным издания, сначала стражи порядка подошли к пожилым людям и потребовали прекратить петь песни на русском языке. В ответ один из мужчин на украинском языке объяснил, что имеет право на празднике делать то, что он хочет. После этого сотрудники полиции применили силу.

Стоявшая рядом с ним женщина также попала в поле зрения киевских правоохранителей. Пенсионеров попытались грубо увести в служебный автомобиль. В ходе борьбы пожилые люди упали на землю. Позже их все-таки задержали и доставили в участок.

Ранее житель Киева избил украинку, которая слушала русскоязычную музыку. Агрессор несколько раз ударил женщину по голове.