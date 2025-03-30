Мужчина избил украинку за прослушивание русских песен в Киеве

В Киеве мужчина напал с кулаками на украинку, которая слушала русскоязычную музыку. Об этом сообщило «Страна.ua».

По данным издания, компания подруг устроила пикник в беседке одной из зон отдыха в столице Украины. В какой-то момент в ним подошел мужчина и стал агрессивно высказывать замечания за их музыкальные предпочтения.

В какой-то момент житель Киева начал трясти одну из женщин и ударил ее по голове. При этом он громко выражался нецензурной бранью. Подруги пострадавшей попытались ей помочь, отталкивая обидчика. Недовольство мужчины вызвали популярные композиции группы «Руки Вверх!» и певца Валерия Меладзе.

С 2023 года в Киеве официально запретили включать и исполнять в публичных местах песни на русском языке. Запрет коснулся продажи на Украине русскоязычных книг.