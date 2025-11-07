Пенсионер в Киеве развел американца на 85 тысяч долларов

Пенсионер в Киеве обманул наемника ВСУ из США на покупке лазера против БПЛА

В Киеве местный житель обманул американского добровольца ВСУ на 85 тысяч долларов якобы на покупку лазерного оружия против беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба украинской прокуратуры.

Следствие выяснило, что 74-летний мужчина и 59-летний сообщник выдавали себя за разработчиков лазерного оружия и инсценировали демонстрацию опытного комплекса.

Впечатленный американец перевел им 3,2 миллиона гривен. Но на самом деле никаких технологий и планов производить оружие у предприимчивых мужчин не было, потерпевший пошел в полицию.

Наемником оказался гражданин США украинского происхождения, основатель школы подготовки военных и волонтер, который служит в ВСУ с первых дней спецоперации. Ему уже вернули 20 тысяч долларов.

Ранее в России прошли испытания лазерных систем для универсальных средств противовоздушной обороны.