Состоялись испытания лазера для универсальных ПВО

В России прошли испытания лазерных систем для универсальных средств противовоздушной обороны, о которых говорил президент Владимир Путин. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Специалисты проверили ПВО на специализированном полигоне. В рамках испытаний они отработали сценарии противодействия беспилотникам разных типов. Проверка систем прошла успешно, заявленные производителями характеристики подтвердились.

Ранее Путин призвал оснащать армию и флот самым современным оружием. По его словам, военным нужно поставлять технику на основе искусственного интеллекта и новых физических принципов, в том числе роботизированные комплексы и системы с боевым лазером.