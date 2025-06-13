Состоялись испытания лазера для универсальных ПВО

В России прошли испытания лазерных систем для универсальных средств противовоздушной обороны, о которых говорил президент Владимир Путин. Об этом сообщило РИА «Новости».
Специалисты проверили ПВО на специализированном полигоне. В рамках испытаний они отработали сценарии противодействия беспилотникам разных типов. Проверка систем прошла успешно, заявленные производителями характеристики подтвердились.
Ранее Путин призвал оснащать армию и флот самым современным оружием. По его словам, военным нужно поставлять технику на основе искусственного интеллекта и новых физических принципов, в том числе роботизированные комплексы и системы с боевым лазером.
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