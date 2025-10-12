Поезд, направлявшийся из Киева в Будапешт, остановили из-за сообщения о взрывчатке. Пассажиров эвакуировали, написал Telegram-канал «Страна.ua».

«В поезде Будапешт — Киев ищут взрывчатку, сообщают украинские паблики. Состав остановили во время движения», — отметили в публикации.

Полиция вывела пассажиров в поле. Люди вынуждены стоять под дождем и ждать, пока проверят вагоны. Других подробностей не приводили.

Ранее грузовой поезд сошел с рельсов в Киеве. Из-за аварии на железной дороге временно останавливали движение. Причина ЧП не называлась.

В декабре 2024 года русский язык убрали с билетов на поезда компании «Укржелдороги». Информацию для пассажиров дублируют на английском языке. Власти назвали эти меры важными для Украины в рамках евроинтеграции.