«Укржелдорога» убрала русский язык из билетов на поезда

Русский язык убрали с билетов на поезда компании «Укржелдороги». Теперь информацию дублируют на английском языке, сообщил в своем Telegram-канале замминистра общин и территорий Тимур Ткаченко.

«На железнодорожных билетах больше нет дубляжа на русском языке. Информация на проездных документах будет дублироваться на украинском и английском», — написал он.

В своей публикации Ткаченко показал новый вариант билета. По его словам, эти меры являются важными в рамках евроинтеграции Украины, а также практическим шагом для «утверждения украинского языка как единственного государственного».

В июле 2023 года «Укржелдорога» пообещала убрать русский язык с билетов на международные поезда после скандала с билетами из польского города Перемышля во Львов, которые имели информацию на русском языке.