Парубий просил об охране за несколько месяцев до смерти
За несколько месяцев до смерти застреленный во Львове экс-спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий запрашивал охрану. Об этом сообщил депутат Рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.
«Парубий просил государственную охрану всего пару месяцев назад. Ему отказали», — написал он.
По словам главы киевского режима Владимира Зеленского, убийство бывшего спикера Рады тщательно готовилось. К его расследованию привлекли Службу безопасности Украины.
Военкор Александр Коц назвал убийство Парубия самоденацификацией. Он отметил, что погибший политик был одним из самых отвратительных персонажей украинского общества.
