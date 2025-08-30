Военкор Коц назвал убийство Андрея Парубия самоденацификацией
Бывший спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий, застреленный во Львове, был одним из самых отвратительных персонажей украинской политики. Об этом заявил военный корреспондент Александр Коц в Telegram-канале.
«В истории он останется как причастный к организации одесской Хатыни и массовым убийствам на Майдане. <…> Революция пожирает своих детей. Это естественный процесс. Самоденацификация», — написал он.
Военкор добавил, что украинская политика не заметит утраты, и о погибшем забудут, как только станет понятно, что Россия не причастна к его смерти.
Ранее стало известно, что момент убийства Парубия попал на камеру видеонаблюдения. На кадрах видно, как экс-спикер Рады шел по улице, когда за ним направился предполагаемый киллер с оружием в руке.