Бывший спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий, застреленный во Львове, был одним из самых отвратительных персонажей украинской политики. Об этом заявил военный корреспондент Александр Коц в Telegram-канале .

«В истории он останется как причастный к организации одесской Хатыни и массовым убийствам на Майдане. <…> Революция пожирает своих детей. Это естественный процесс. Самоденацификация», — написал он.

Военкор добавил, что украинская политика не заметит утраты, и о погибшем забудут, как только станет понятно, что Россия не причастна к его смерти.

Ранее стало известно, что момент убийства Парубия попал на камеру видеонаблюдения. На кадрах видно, как экс-спикер Рады шел по улице, когда за ним направился предполагаемый киллер с оружием в руке.