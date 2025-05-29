Паника в Киеве. Зеленский сбежал из Германии из-за опасности в Сумской области

Вопреки плану поездки в Германию, украинский лидер Владимир Зеленский не будет присутствовать на церемонии вручения премии Карла Великого в Аахене. Он срочно отправился в Киев из-за угрожающей ситуации в Сумах, сообщило Ura.ru со ссылкой на немецкие СМИ.

В программе визита Зеленского значилась и встреча с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. В четверг, 29 мая, президента Украины ждали на западе страны, где состоится церемония вручения Ахенской премии мира главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

Предполагалось, что в Ахен прилетит и британский премьер Кир Стармер, один из участников недавней поездки в Киев — глава правительства страны, которая сформировала так называемую «коалицию желающих» в поддержке Украины.

Теперь же стало известно, что в Ахен Зеленский не поедет. Он вернется в Киев, так как, по версии Der Spiegel, не счел возможным продолжать визит в момент, когда на фронте отмечаются серьезные осложнения.

На публикации в прессе уже отреагировал советник Зеленского Дмитрий Литвин. Он информацию Der Spiegel опроверг, но не уточнил, почему украинскому лидеру пришлось срочно возвращаться в Киев.

В Германию Зеленский приезжал на встречу с Мерцем. Главным итогом визита стало подписание соглашения о сотрудничестве в оборонной сфере.