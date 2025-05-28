Минобороны Германии раскрыло, когда Украина получит дальнобойные ракеты
Писториус и Умеров подписали соглашение о производстве дальнобойных ракет
ВСУ могут получить дальнобойные ракеты, произведенные на немецкие средства на Украине, уже в 2025 году. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Германии, добавив, что первые поставки в ВСУ планируют начать уже в ближайшие недели.
Министр обороны Германии Борис Писториус и его украинский коллега Рустем Умеров подписали в Берлине соглашение о финансировании производства таких ракет. Документ также предусматривает сотрудничество с немецким оборонным концерном Diehl, который поставит Украине системы ПВО и боеприпасы.
«Производственные мощности Украины позволяют выпускать современные дальнобойные системы в значительных объемах», — заявили в ведомстве.
Кроме того, там отметили, что украинские военные уже обучены работе с этим оружием, поэтому дополнительные тренировки не потребуются.
Помимо ракет, Германия предоставит Украине артиллерийские снаряды, стрелковое оружие и медицинское оборудование. Общий объем помощи составит около пяти миллиардов евро. Средства выделены из ранее утвержденного бундестагом бюджета.
Мы намерены не только поддерживать Украину сами, но и привлекать других партнеров
Борис Писториус
министр обороны Германии
Речь идет о расширении инициативы по усилению украинской ПВО, в рамках которой уже собрано около миллиарда евро.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что прямое вовлечение Германии в конфликт с Россией уже не вызывает сомнений. Так он отреагировал на заявления немецкого канцлера Фридриха Мерца о снятии ограничений с военных поставок Украине.