Минобороны Германии раскрыло, когда Украина получит дальнобойные ракеты

Писториус и Умеров подписали соглашение о производстве дальнобойных ракет

ВСУ могут получить дальнобойные ракеты, произведенные на немецкие средства на Украине, уже в 2025 году. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Германии, добавив, что первые поставки в ВСУ планируют начать уже в ближайшие недели.

Министр обороны Германии Борис Писториус и его украинский коллега Рустем Умеров подписали в Берлине соглашение о финансировании производства таких ракет. Документ также предусматривает сотрудничество с немецким оборонным концерном Diehl, который поставит Украине системы ПВО и боеприпасы.

«Производственные мощности Украины позволяют выпускать современные дальнобойные системы в значительных объемах», — заявили в ведомстве.

Кроме того, там отметили, что украинские военные уже обучены работе с этим оружием, поэтому дополнительные тренировки не потребуются.

Помимо ракет, Германия предоставит Украине артиллерийские снаряды, стрелковое оружие и медицинское оборудование. Общий объем помощи составит около пяти миллиардов евро. Средства выделены из ранее утвержденного бундестагом бюджета.