«Отрасль злодейской экономики». Количество мошенников-украинцев оценили в сотни тысяч

В последние несколько месяцев мошеннические звонки россиянам участились. Заведующий лабораторией деструктологии Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ) Роман Силантьев в беседе с РИА «Новости» предположил, что в таких схемах массово участвуют украинцы.

По словам Силаньтева, в мошеннические действия на Украине вовлечены сотни тысяч человек. Подобную работу они называют «офисами». По всей стране разбросаны около трех тысяч таких структур.

Больше всего мошенников, утверждает Силантьев, в Днепропетровске, где на злоумышленников работает «заметная часть населения». Эту группу заведующий кафедрой оценил в более чем 60 тысяч человек.

«То есть это полноценная отрасль злодейской экономики», — резюмировал Силаньтев.

Примерно с середины декабря не менее двух десятков россиян атаковали банки, полицейские машины и другие объекты под влиянием телефонных мошенников. Значительная часть атак пришлась на 20-е числа декабря.

Кроме того, 24 декабря МВД и ФСБ задержали группу украинцев за многомиллионное мошенничество. Злоумышленники работали с 2020 года, они успели выманить у россиян более 100 миллионов долларов.