Более 20 человек подожгли ТЦ, банки и отделения почты из-за мошенников

Мошенники уговорили более 20 человек совершить в России диверсии. По требованию аферистов поддавшиеся манипуляциям граждане устраивали поджоги в торговых центрах, банках, отделениях Почты России и на улицах Москвы и Санкт-Петербурга, сообщили ТАСС в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

За последние несколько дней правоохранители зафиксировали самую массовую волну действий мошенников. Злоумышленники вынуждали своих жертв бросать петарды и бутылки с зажигательной смесью, а также обливать бензином и поджигать полицейские машины.

«Практически два десятка граждан поддались на психологические манипуляции и движимые желанием вернуть похищенные средства стали участниками психологических операций недружественных стран. Разумеется, похищенные средства никто не вернул!» — отметили в ведомстве.

В Москве и Подмосковье 21 декабря зафиксировали более 10 случаев поджогов и запуска фейерверков по указке мошенников. Сотрудники МВД задержали правонарушителей. Большинство из диверсантов оказались пожилыми людьми.