Отопительный сезон на Украине сорвется из-за нехватки денег на газ

NYT: правительству Украины не хватает денег на закупку газа для отопления

Газовая инфраструктура Украины наполовину вышла из строя, в стране остро встал вопрос закупки топлива для отопительного сезона. Однако собственных денег у правительства нет, оно полагается на помощь Запада, сообщила газета The New York Times .

Недавние атаки на газовые объекты вывели из строя около 60% мощностей по добыче и некоторые компрессорные станции для перекачки уже извлеченного топлива. Из-за того, что именно газ обеспечивает большую часть системы отопления страны, в некоторых городах пришлось отложить начало отопительного сезона.

На этом фоне правительство рассчитывало до наступления холодов закупить около четырех миллиардов кубометров газа стоимостью около двух миллиардов долларов. Однако, по информации неназванного европейского чиновника, у властей нет собственных денег. Помогут ли зарубежные партнеры, пока тоже неизвестно.

Рассчитывать зимой на свои силы призвали жителей Львова. Мэр города Андрей Садовой объявил о нехватке газа для отопления.