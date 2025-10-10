Жителей Львова призвали не ждать отопление в домах

Мэр Львова Андрей Садовой сообщил о дефиците газа для отопления

У властей Львова нет газа, чтобы подать отопление в ближайшие недели. Об этом в Telegram-канале заявил мэр города Андрей Садовой.

По его словам, для нормального прохождения отопительного сезона в настоящее время Львову не хватает около 10 миллионов кубометров голубого топлива. Жителям посоветовали заняться поиском альтернативных источников тепла.

«Ситуация сейчас в стране такова, что мы в ближайшие несколько недель не сможем обеспечить подачу отопления», — написал он.

Садовой пояснил, что городским службам выделили лишь восемь из необходимых 18 миллионов кубических метров газа.

Мэр добавил, что городские власти сейчас способны обеспечивать теплом только школы и медицинские учреждения.

Ранее стало известно, что удары российских военных по объектам в Полтавской и Харьковской областях привели к потере 60% добычи газа на Украине.