Жителей Львова призвали не ждать отопление в домах
Мэр Львова Андрей Садовой сообщил о дефиците газа для отопления
У властей Львова нет газа, чтобы подать отопление в ближайшие недели. Об этом в Telegram-канале заявил мэр города Андрей Садовой.
По его словам, для нормального прохождения отопительного сезона в настоящее время Львову не хватает около 10 миллионов кубометров голубого топлива. Жителям посоветовали заняться поиском альтернативных источников тепла.
«Ситуация сейчас в стране такова, что мы в ближайшие несколько недель не сможем обеспечить подачу отопления», — написал он.
Садовой пояснил, что городским службам выделили лишь восемь из необходимых 18 миллионов кубических метров газа.
Мэр добавил, что городские власти сейчас способны обеспечивать теплом только школы и медицинские учреждения.
Ранее стало известно, что удары российских военных по объектам в Полтавской и Харьковской областях привели к потере 60% добычи газа на Украине.