Украина приостановила закачку газа в хранилища

Украина временно перестала пополнять подземные газовые хранилища из-за остановки импорта через Польшу. Об этом сообщило агентство «РБК-Украина».

По данным украинского оператора ГТС и европейских газовых платформ, закачку приостановили в начале текущей недели. Решение об этом приняли на фоне обстрелов энергетических объектов и остановки импортных поставок.

Польша направляла республике более девяти миллионов кубометров в сутки. С 20 октября импорт «прекратился из-за плановых работ по модернизации на точке соединения систем» двух стран.

Ранее замглавы комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко предупредил соотечественников, что сезон отопления отложат на неопределенный срок.

По его словам, на Украине возникли проблемы с газом. Он уточнил, что по этой причине отопление включат как можно позже, чтобы сберечь топливо, находящееся сейчас в дефиците на фоне атак ВС России.