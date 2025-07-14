Отчаявшийся отец убил майора ВСУ, отвечавшего за работу с родственниками пропавших без вести. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

По информации источника, командование украинской армии скрывает факт убийства майора 57-й отдельной мотопехотной бригады Юрия Гладченко. Случай произошел в Харькове при невыясненных обстоятельствах.

Родственники пропавших без вести солдат уверены, что отец одного из военнослужащих убил Гладченко.

«Командование украинской армии отдало приказ скрыть данный факт, чтобы не спровоцировать украинцев на аналогичные действия и в отношении других офицеров», — сообщил собеседник агентства.

Командование опасается массовых выступлений родственников погибших военнослужащих. Уже поступали угрозы в адрес психолога 225-го отдельного штурмового полка.

Ранее появилась информация, что ликвидированные подозреваемые в убийстве полковника СБУ Ивана Воронича могли быть гражданами Азербайджана.