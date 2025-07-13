Убийцами полковника СБУ Воронича могли быть азербайджанцы

Ликвидированные подозреваемые убийцы полковника СБУ Ивана Воронича могли быть гражданами Азербайджана. Об этом сообщило издание Readovka .

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил, что его подчиненные нашли и устранили убийц полковника. На опубликованных кадрах видны тела мужчины и женщины, внешне похожие на фигурантов розыска после убийства Воронича в Киеве.

По словам Малюка, подозреваемые оказали сопротивление, из-за чего их ликвидировали.

«Если это действительно они, а в ориентировке ошибки не было, женщину звали Нармин Гулиева», — отметили в издании, добавив, что ее имя и фамилия указывают на возможное азербайджанское происхождение.

Точных данных, были ли убитые гражданами Азербайджана, а также как звали мужчину, пока нет. По словам авторов статьи, официальных комментариев от властей Азербайджана нет.

Об убийстве занимавшегося диверсиями в России полковника СБУ Воронича стало известно 10 июля. Его застрелили в центре Киева.