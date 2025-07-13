Убийцами полковника СБУ Воронича могли быть азербайджанцы
Readovka: СБУ ликвидировала убийц Воронича, одну из которых звали Нармин Гулиева
Ликвидированные подозреваемые убийцы полковника СБУ Ивана Воронича могли быть гражданами Азербайджана. Об этом сообщило издание Readovka.
Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил, что его подчиненные нашли и устранили убийц полковника. На опубликованных кадрах видны тела мужчины и женщины, внешне похожие на фигурантов розыска после убийства Воронича в Киеве.
По словам Малюка, подозреваемые оказали сопротивление, из-за чего их ликвидировали.
«Если это действительно они, а в ориентировке ошибки не было, женщину звали Нармин Гулиева», — отметили в издании, добавив, что ее имя и фамилия указывают на возможное азербайджанское происхождение.
Точных данных, были ли убитые гражданами Азербайджана, а также как звали мужчину, пока нет. По словам авторов статьи, официальных комментариев от властей Азербайджана нет.
Об убийстве занимавшегося диверсиями в России полковника СБУ Воронича стало известно 10 июля. Его застрелили в центре Киева.