Оператор дрона ВСУ помешал изнасилованию девушки сослуживцем

В Николаевской области украинский оператор дрона во время полета пресек изнасилование девушки военнослужащим ВСУ. Кадры с беспилотника опубликовал в своем Telegram-канале предприниматель и президент фонда «Всех Обнял» Иван Утенков.

Оператор дрона ВСУ во время учебного полета увидел мужчину со спущенными штанами и девушку, которая отчаянно сопротивлялась. Дроновод направил аппарат на насильника, тот испугался и побежал. Девушка, вероятно, местная жительница, вырвалась и сбежала.

По информации Утенкова, оператора дрона «отправили в штурмовики на острие фронта». Это вызвало резонанс в украинском сегменте Telegram.

В Сети также распространилась версия, что это российский оператор дрона спугнул насильника. Telegram-канал Журнал «История Авиации» написал, что оператор ударного дрона ВС РФ ликвидировал солдата ВСУ, пытавшегося изнасиловать украинку.

Ранее украинская фитнес-модель рассказала, что ее изнасиловали боевики ВСУ, когда она попыталась добровольно вступить в одно из подразделений. Девушка заявила, что ее накачали наркотиками и надругались.