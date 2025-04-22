Украинская фитнес-модель Анастасия Тереховская рассказала, что ее изнасиловали бойцы ВСУ, когда она попыталась добровольно вступить в одно из подразделений. Об этом она написала в личном блоге.

В 2024 году Тереховская победила в конкурсе красоты, организованном в поддержку украинских боевиков. Модель призналась, что подверглась сексуальному насилию со стороны военных, когда решила вступить в одно из армейских подразделений.

«В итоге меня накачали неизвестной наркотой и изнасиловали. Я плакала и просилась домой. Но увы», — написала она.

Она смогла вернуться домой, а спустя время рассказала о произошедшем с ней на своей странице в соцсети. Тереховская отметила, что хотела защищать страну, но вместо этого пережила насилие и страшный стресс.

В конце марта житель курской слободы Гончаровка рассказал, что польские и грузинские наемники убивали, издевались и насиловали жителей небольших сел в Суджанском районе.