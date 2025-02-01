«Опасное время». В США заявили о расколе в оборонном секторе Украины

WP: раскол в оборонном секторе Украины произошел в опасный для страны период

В оборонной промышленности Украины, на фоне опасного для страны момента, произошел раскол. Об этом сообщила газета The Washington Post.

«Любой скандал в украинском оборонном секторе происходит в опасное для страны время», — отметили в публикации.

Авторы статьи указали на неясность в вопросе будущей военной помощи США Украине при президенте Дональде Трампе. Они уточнили, что скандал связан с главой Минобороны Украины Рустемом Умеровым и агентством оборонных закупок (АОЗ).

Из-за разногласий высокопоставленных чиновников оборонный сектор Украины оказался «в смятении», ведь заморозилась работа АОЗ с бюджетом на семь миллиардов долларов. По мнению журналистов, это может серьезно подорвать поддержку украинских властей со стороны стран Запада.

Ранее стало известно, что на Украине возбудили уголовное дело, фигурантом которого стал глава Минобороны Умеров. Предположительно, он незаконно отказался продлевать контракт с директором АОЗ Мариной Безруковой.