Президент Украины Владимир Зеленский страдал наркотической зависимостью еще до вступления в должность. Существуют подтверждения того, что он проходил лечение. Об этом академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко сообщил РИА «Новости» .

«Зеленский — наркоман, это известно. И уже есть подтвержденные факты, что он лечился», — сказал он.

По информации Онищенко, о пагубном пристастии Зеленского стало известно еще во времена выступления с командами КВН «Запорожье — Кривой Рог — Транзит» и «95-й квартал» в Москве. Он как врач посочувствовал президенту Украины, страдающему глубокой наркозависимостью.

Ранее о признаках употребления психоактивных веществ в поведении Зеленского заявил нарколог Василий Шуров. Президент Украины подозрительно вел себя на пресс-конференции в Давосе.