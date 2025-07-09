Комик или инфлюенсер. Зеленского назвали в Европе политиком нового типа

Владимиру Зеленскому пришлось играть роль президента Украины, потому что он не готовился занять этот пост. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью YouTube-каналу Patriota назвал его политиком нового типа и обвинил в некомпетентности.

«Причина в том, что появился новый тип политика или тип личности. Я с таким столкнулся впервые. Как его назвать? Ну, это такой политик-инфлюенсер, политик-актер или, в конце концов, комик», — сказал он.

По мнению Орбана, такие политики фактически играют президентскую роль. Они не готовились к этой должности и не получили необходимого опыта. Премьер вспомнил, как однажды пытался поговорить с Зеленским «о более глубоких взаимосвязях», но убедился, что это бесполезно — перед ним по-прежнему сидел комик, а не глава государства.

До избрания президентом от партии «Слуга народа» Зеленский выступал в команде КВН «95-й квартал», затем работал актером, продюсером, режиссером-постановщиком и ведущим в студии «Квартал 95», напомнили «Известия». После победы во втором туре выборов 2019 года он отошел от дел.