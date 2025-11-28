Сегодняшние обыски у главы Офиса президента Андрея Ермака, по мнению экс-депутата Верховной рады Спиридона Килинкарова, неизбежно скажутся на мирных переговорах. Расследование антикоррупционных органов идет параллельно мирному треку, отметил он в беседе с Readovka .

Главный киевский переговорщик пытается создать себе образ защитника интересов Украины, но его действия вызывают недоверие у населения. Для простых украинцев его партия уже скомпрометирована.

«На самой Украине это (возобновление переговоров — прим. ред.) воспринимается как попытка обменять свою безопасность на интересы государства», — подчеркнул Килинкаров.

За время пребывания у власти Ермак фактически получил президентские полномочия, несмотря на то что формально занимает секретарскую должность. Его имя упоминается в записях детективов по делу о хищениях в энергетике и оборонной сфере.

Эксперт подчеркивает, что без поддержки Зеленского его соратник не достиг бы такого положения. Именно эта пара инициировала летние преследования со стороны НАБУ и САП.

«Они проиграли эту битву в первый раз, когда атаковали НАБУ и САП. И в этот раз они проиграют одновременно две войны — на поле боя России и украинскому народу внутри», — подытожил Килинкаров.

Ермак сдержанно отреагировал на обыски. Его адвокаты сотрудничают с детективами, которые получили полный доступ к офису чиновника.

Ранее военкор «Комсомольской правды» Александр Коц заметил, что Ермак оказался в крайне неудобном положении из-за обысков НАБУ. Так он поплатился за то, что пошел против Трампа. Стоило главе офиса Владимира Зеленского «взбрыкнуть», отметил журналист, как немедленно последовала «ответка».