Омбудсмен Украины получил за год более 4000 жалоб на действия ТЦК

Омбудсмен Лубинец: в Раду поступило более 4000 жалоб на силовую мобилизацию

В Верховной раде сообщили об ухудшении ситуации с принудительной мобилизацией на Украине. Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал YouTube-каналу медиагруппы «Объектив», что в парламент в 2024 году поступило более 4000 жалоб на действия сотрудников ТЦК.

По его словам, ситуация с силовой мобилизацией в стране, если сравнить с прошлым годом, немного ухудшилась, но не кардинально.

«Все меньше мы видим случаи физической бусификации, но отдельные факты нарушений прав граждан Украины по направлению мобилизации, они остаются», — отметил омбудсмен.

Лубинец до этого заявлял, что пока в стране не существует инструментов, позволяющих искоренить принудительную мобилизацию.

При этом в украинских соцсетях распространяются видео, на которых военкомы применяют физическую силу, часто избивая украинцев призывного возраста, а потом заталкивают их в микроавтобусы и увозят в неизвестном направлении.

Ранее депутат Верховной рады Артем Дмитрук сообщил о гибели насильно мобилизованного украинца от пыток.