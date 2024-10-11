Охрана появится после акции с флагом России у памятника Екатерине II в Одессе

Патруль разместят возле постамента снесенного памятника российской императрице Екатерине II после акции с флагом России. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов.

«В последнее время Одесса стала свидетелем нескольких провокаций на Екатерининской площади. Поэтому было принято решение установить вечерний мобильный пост муниципальной стражи», — заявил градоначальник.

На прошлой неделе женщина пыталась повесить российский триколор на постамент снятого памятника. Ее задержали и возбудили уголовно дело, писали «Известия».

На допросе одесситка призвала украинских солдат переходить на сторону России. Позже в СМИ появилась информация о ее смерти в СИЗО. Некоторые источники утверждали, что женщину убили.