Сегодня 22:57 Охрана появится после акции с флагом России у памятника Екатерине II в Одессе Фото: Freepik
Патруль разместят возле постамента снесенного памятника российской императрице Екатерине II после акции с флагом России. Об этом в
Telegram-канале сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов.
«В последнее время Одесса стала свидетелем нескольких провокаций на Екатерининской площади. Поэтому было принято решение установить вечерний мобильный пост муниципальной стражи», — заявил градоначальник.
На прошлой неделе женщина пыталась
повесить российский триколор на постамент снятого памятника. Ее задержали и возбудили уголовно дело, писали «Известия».
На допросе одесситка призвала украинских солдат переходить на сторону России. Позже в СМИ появилась
информация о ее смерти в СИЗО. Некоторые источники утверждали, что женщину убили.
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