Офицер ВСУ Жорин пожаловался, что общество живет «от сказки к сказке»

Часть украинцев живут «от сказки к сказке», мечтая, что стране поставят некое чудо-оружие, другие пребывают в унынии. Об этом заявил замкомандира 3-й штурмовой бригады ВСУ Максим Жорин в Telegram-канале.

Он сообщил о полном провале информационной политики украинских властей.

«Нельзя обманывать себя самих одними надеждами и мечтами. Нужно жить в реальности», — написал Жорин.

Он призвал всех «включиться», а не ждать «какого-то очередного несуществующего чуда».

В сентябре украинский офицер Геннадий Друзенко заявил, что ВСУ отдалились от общества и потеряли мотивацию, перестав понимать, за что они воюют. Он заявил, что сотни тысяч украинских солдат и офицеров погибли бесцельно.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что молодые украинцы, бежавшие к ним, живут на широкую ногу и выставляют напоказ тягу к роскоши.