Польских граждан шокируют молодые украинцы, которые живут в их стране на широкую ногу, напоказ демонстрирующие тягу к роскоши. Об этом изданию Interia рассказал глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

«Это факт, что наше общество в шоке от молодых людей с Украины, которые ездят на лучших машинах, проводят свои выходные в пятизвездочных отелях», — отметил политик.

Министр заявил, что это несправедливо по отношению к полякам, которые «вносят свой вклад» в пособия украинцам, не говоря уже о поставках оружия ВСУ. Косиняк-Камыш поддержал инициативу МИД о лишении пособия украинских мужчин призывного возраста.

На Западе все больше нарастает усталость от конфликта, союзники все дальше дистанцируются от Украины. Ухудшились отношения Киева с Варшавой из-за неразрешенного вопроса о жертвах Волынской резни.