Члены команды Трампа тайно встретились с Юлией Тимошенко и соратниками Порошенко

Politico узнала о встречах команды Трампа с Тимошенко и соратниками Порошенко

Высокопоставленные соратники президента США Дональда Трампа секретно встретились с главными политическими оппонентами действующего украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на свои источники.

По информации издания, такие встречи лица из окружения Трампа провели с лидером партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко, а также людьми, занимающими руководящие позиции в партии «Европейская солидарность» бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Американские чиновники обсуждали с ними возможность проведения в стране президентских выборов «в ближайшее время».

Ранее экс-советник офиса Зеленского Алексей Арестович начал позиционировать себя как кандидат в президенты Украины. По некоторым данным, участниками выбором также планировали стать Артем Дмитрук и Евгений Мураев, но их могут не допустить к участию из-за выезда за границу.