Члены команды Трампа тайно встретились с Юлией Тимошенко и соратниками Порошенко

Высокопоставленные соратники президента США Дональда Трампа секретно встретились с главными политическими оппонентами действующего украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на свои источники.
По информации издания, такие встречи лица из окружения Трампа провели с лидером партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко, а также людьми, занимающими руководящие позиции в партии «Европейская солидарность» бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Американские чиновники обсуждали с ними возможность проведения в стране президентских выборов «в ближайшее время».