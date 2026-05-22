«Один общий враг». Депутат Рады заявил о росте сопротивления режиму Зеленского

На Украине усилилось недовольство действиями президента страны Владимира Зеленского, а сопротивление его власти стало заметнее. Об этом депутат Верховной рады Артем Дмитрук написал в телеграм-канале .

«Если вам казалось, что еще вчера или позавчера противостояние режиму Зеленского было уже на грани, то каждый новый день приносит новую порцию гражданского противостояния власти», — написал депутат.

Он также заявил, что на фоне разговоров об ударах по Белоруссии Зеленскому стоило учитывать рост недовольства внутри страны. По словам Дмитрука, все больше жителей Украины выступают против насильственной мобилизации.

«Сегодня самое главное, что мы все должны осознать и принять: у всех граждан Украины сегодня один общий враг — режим Зеленского!» — заключил Дмитрук.

Ранее украинский лидер пригрозил депутатам Верховной рады, которые бойкотировали и срывали голосование по важным законопроектам. Он заявил, что такие парламентарии могут сложить мандат и отправиться на фронт.