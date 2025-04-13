В Одессе местные жители вступились за памятник поэту Александру Пушкину, на который накинули петлю. Об этом сообщил RT .

Местные «активисты» также вывесили на монумент объявление «Ищу бульдозер». Вокруг памятника Пушкину собрались возмущенные горожане, пригрозившие полицией вандалам.

«Других проблем у нас больше нет?» — задались вопросом одесситы.

Один из «активистов» в ответ за использование русского языка сделал замечание. Тогда из толпы кто-то громко назвал их фашистами.

В декабре 2024 года в Киеве демонтировали бюсты героев Великой Отечественной войны — Павла Рыбалко, Алексея Федорова, Ивана Черняховского и Сидора Ковпака.

Также депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* заявлял, что на Украине переименуют более 200 географических объектов, чьи названия связаны с Российской Федерацией или Советским Союзом.

*Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.