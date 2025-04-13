Одесситы вступились за памятник Пушкину, на который накинули петлю
RT: жители Одессы выступили против сноса памятника Пушкину
В Одессе местные жители вступились за памятник поэту Александру Пушкину, на который накинули петлю. Об этом сообщил RT.
Местные «активисты» также вывесили на монумент объявление «Ищу бульдозер». Вокруг памятника Пушкину собрались возмущенные горожане, пригрозившие полицией вандалам.
«Других проблем у нас больше нет?» — задались вопросом одесситы.
Один из «активистов» в ответ за использование русского языка сделал замечание. Тогда из толпы кто-то громко назвал их фашистами.
В декабре 2024 года в Киеве демонтировали бюсты героев Великой Отечественной войны — Павла Рыбалко, Алексея Федорова, Ивана Черняховского и Сидора Ковпака.
Также депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* заявлял, что на Украине переименуют более 200 географических объектов, чьи названия связаны с Российской Федерацией или Советским Союзом.
*Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.