На Украине захотели переименовать 200 объектов, связанных с Россией

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* сообщил, что на Украине планируют переименовать более 200 географических объектов, чьи названия связаны с Советским Союзом или Российской Федерацией. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале .

«Кабмин сформировал список географических объектов, названия которых содержат символику российской имперской политики. Предложения по переименованию предоставлены. В документе — полный список предложений», — написал он.

В перечень вошли реки, урочища, парки, заповедники и леса, памятники природы и водохранилища, а также железнодорожные станции. В частности, в украинском правительстве задумались о переименовании природного памятника Дуб памяти Ленина в Днепропетровской области в Казацкий дуб, а Пушкинское водохранилище назвать Оситнязским.

В декабре 2024 года в Киеве демонтировали бюсты четырех героев Великой Отечественной войны — Алексея Федорова, Павла Рыбалко, Ивана Черняховского и Сидора Ковпака.

* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.