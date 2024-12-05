Бюсты Ковпака, Черняховского, Рыбалко и Федорова снесли в Киеве

В парке Славы в Киеве демонтировали бюсты героев Великой Отечественной войны Алексея Федорова, Павла Рыбалко, Ивана Черняховского и Сидора Ковпака. Об этом сообщило издание «Страна.ua» .

«Бюсты героев войны с нацистской Германией Черняховского, Ковпака, Рыбалко и Федорова демонтировали в Киеве. Они находились в парке Славы», — отметили журналисты.

Демонтаж связанных с советской историей памятников и переименование улиц началось на Украине в 2015 году в рамках закона о декоммунизации. Власти республики в последнее время начали борьбу не только с советским наследием, но и всем связанным с Россией.

В апреле в украинском Ровно сбросили с постамента фигуры и барельеф советских солдат на холме Славы, которые установили почти 40 лет назад. Памятник отправили на металлолом.

В январе власти Украины снесли памятник поэту Владимиру Маяковскому во временно подконтрольном им городе Херсоне.