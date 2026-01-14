Политические авантюры президента Украины Владимира Зеленского, игнорирующего интересы обычных людей, привели к энергетической и гуманитарной катастрофе в стране. Об этом написал в телеграм-канале депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

Нардеп напомнил, что Киев, Одесса, Днепр и Харьков погрузились в холод и темноту из-за отсутствия света, воды и отопления. Продуктовые магазины начали закрываться. На Украине есть лишь одно место, где не знают подобных проблем — это улица Банковая, где находится офис Зеленского.

«Пока миллионы украинцев живут в условиях энергетической и гуманитарной катастрофы, власть продолжает существовать в отдельной, изолированной реальности. Иногда — в бункере. Всегда — вне последствий собственных решений!» — подчеркнул Дмитрук.

Нардеп напомнил украинцам, что вся ответственность за происходящее в стране лежит на Зеленском. У него в руках вся полнота власти. Он принял ключевые решения, которые поставили Украину в такое тяжелое положение.

Ранее РИА «Новости» сообщило, что Киев просрочил оплату многомиллионного платежа по графику МВФ.