«Хотят изолировать Киев и Одессу». На Украине оценили цель ударов по энергосистеме

Россия этой зимой сфокусировалась на ударах по энергетической инфраструктуре Киева, Одессы и Днепропетровска, чтобы изолировать эти города от национальной энергосети. Об этом заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в беседе с The New York Times .

По его словам, целью атак стало уничтожение электростанций и ключевых узлов системы. Он отметил, что удары, как правило, наносились примерно раз в две недели. Специалистам зачастую приходится работать под обстрелами.

На фоне продолжающихся атак ситуация в ряде городов Украины остается напряженной. Ранее Владимир Зеленский заявил, что более 400 тысяч человек в Харькове остались без света и тепла.