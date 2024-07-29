«Очень странные». На Западе совсем перестали понимать Украину

Меркурис: Киев понимает, что проиграл в конфликте, но не может смириться с этим

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Украина ведет себя странно, понимая неизбежность своего проигрыша в конфликте. Такое мнение выразил британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале.

«Пару дней назад в разговоре [с источником из Киева] <…> она рассказала, что украинцы умом понимают, что проиграют, но эмоционально они не в состоянии с этим смириться», — сказал он.

Меркурис объяснил, что Украина действует очень запутанно и противоречиво. По мнению аналитика, разные ведомства в правительстве этой страны стали действовать независимо друг от друга. Обстановка на поле боя для ВСУ становится хуже с каждым днем.

«Это, возможно, объясняет некоторые из очень странных и противоречивых сообщений, которые поступают из Киева», — предположил эксперт.

Ранее журналисты издания Zeit выяснили, что если ВСУ потеряют Мирноград, то им нужно готовиться к краху фронта. Дело в том, что этот регион находится на основной линии снабжения между Покровском и Часов Яром. На нем построена вся логистика ВСУ.

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