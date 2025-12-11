«Очень много мощных взрывов»: военные объекты ВСУ в Кременчуге накрыло БПЛА и ракетами

Шарий заявил о комбинированном ударе по целям в Кременчуге

Город Кременчуг в Полтавской области Украины подвергся комбинированному удару беспилотников и ракет. Об этом заявил украинский блогер Анатолий Шарий в Telegram-канале.

«До 30 БПЛА на город и три баллистики», — сообщил он.

Через несколько часов Шарий написал пост о том, что регион до сих пор под массированной атакой, в Кременчуге «очень много мощных взрывов».

Ранее военный блогер Юрий Подоляка заявил, что российские военные быстро нарастили результативность ударов по украинским объектам. По его словам, это произошло благодаря отказу от ночных атак. Теперь основные удары происходят днем.

Также важным условием стало улучшение действий разведчиков и модернизация самих беспилотников. Операторы дронов днем четче видят цели для поражения, что положительно отразилось на точности. Российские беспилотники летят на сверхмалых высотах, перехватить их очень сложно.