Удары ВС России по Украине стали эффективнее благодаря новой тактике

Российские военные резко нарастили эффективность ударов по объектам ВСУ на территории Украины благодаря отказу от ночных атак в пользу дневных. Об этом в Telegram-канале сообщил военный блогер Юрий Подоляка.

По его словам, еще важными ключевыми факторами стали улучшение действий разведки и модернизация самих дронов.

«Я обращал внимание, что бэпэлэашники наносят массированные удары не только ночью, но и утром. Причем два крайних крупных были именно такими», — написал блогер.

Подоляка объяснил, что операторы дронов при дневном свете четко видят цели для поражения, что увеличивает точность. Кроме того, подтянулся технический уровень самих ударных беспилотников — они летят на сверхмалых высотах и быстрее, что существенно осложняет перехват.

