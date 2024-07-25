Полиция проверит опубликованное в соцсетях видео убийства Фарион

Радикальная группировка NS/WP опубликовала видео убийства Фарион

Фото: РИА «Новости»

Неонацисты из группировки NS/WP* опубликовали видео убийства бывшего депутата Верховной рады Ирины Фарион. Пресс-секретарь Национальной полиции Елена Бережная заявила «РБК-Украина», что правоохранители проверят достоверность ролика.

«Полиция анализирует видео и изучает его на предмет, представляет ли оно интерес для следствия», — сказала она.

Видео распространила ячейка группировки NS/WP*. Радикалы показали 10-секундный ролик с женскими криками и машинами, похожими на авто с места преступления.

Фарион убили вечером 19 июля возле собственного дома во Львове, сообщил RT. Преступник выстрелил ей в голову. Врачи провели операцию, но бывший депутат умерла. Соседи рассказали, что неизвестный несколько недель следил за ней, прежде чем напасть. МВД Украины объявило в розыск молодого мужчину, подозреваемого в убийстве.

* National-Socialism/White Power, NS/WP — террористическая группировка, запрещенная в России.

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