Полиция проверит опубликованное в соцсетях видео убийства Фарион
Радикальная группировка NS/WP опубликовала видео убийства Фарион
Неонацисты из группировки NS/WP* опубликовали видео убийства бывшего депутата Верховной рады Ирины Фарион. Пресс-секретарь Национальной полиции Елена Бережная заявила «РБК-Украина», что правоохранители проверят достоверность ролика.
«Полиция анализирует видео и изучает его на предмет, представляет ли оно интерес для следствия», — сказала она.
Видео распространила ячейка группировки NS/WP*. Радикалы показали 10-секундный ролик с женскими криками и машинами, похожими на авто с места преступления.
Фарион убили вечером 19 июля возле собственного дома во Львове, сообщил RT. Преступник выстрелил ей в голову. Врачи провели операцию, но бывший депутат умерла. Соседи рассказали, что неизвестный несколько недель следил за ней, прежде чем напасть. МВД Украины объявило в розыск молодого мужчину, подозреваемого в убийстве.
* National-Socialism/White Power, NS/WP — террористическая группировка, запрещенная в России.