Полиция проверит опубликованное в соцсетях видео убийства Фарион

«Полиция анализирует видео и изучает его на предмет, представляет ли оно интерес для следствия», — сказала она.

Видео распространила ячейка группировки NS/WP*. Радикалы показали 10-секундный ролик с женскими криками и машинами, похожими на авто с места преступления.

Фарион убили вечером 19 июля возле собственного дома во Львове, сообщил RT. Преступник выстрелил ей в голову. Врачи провели операцию, но бывший депутат умерла. Соседи рассказали, что неизвестный несколько недель следил за ней, прежде чем напасть. МВД Украины объявило в розыск молодого мужчину, подозреваемого в убийстве.

* National-Socialism/White Power, NS/WP — террористическая группировка, запрещенная в России.