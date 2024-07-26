Стало известно о личности подозреваемого в убийстве украинской чиновницы Фарион

Задержанного по делу об убийстве экс-депутата Рады Ирины Фарион зовут Вячеслав Зинченко. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

Журналисты выяснили, что юноше 18 лет, он играл в составе днепровской футбольной команды, действующей при детско-юношеской спортивной школе (ДЮСШ).

За месяц до происшествия парень участвовал в турнире «Пульс» за команду «Юниоры». Его фото опубликовали на сайте Днепровской гимназии № 62.

Ранее украинский глава Владимир Зеленский заявил о задержании подозреваемого в убийстве экс-чиновницы. По его словам, поймать юношу оказалось сложно. Правоохранители работали под прикрытием. Президент поблагодарил всех, кто причастен к задержанию парня и приказал МВД раскрыть общественности все детали произошедшего.