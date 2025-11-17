Стала известна дата возвращения Умерова на Украину

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров вернется на родину 20 ноября. Об этом сообщила украинская телерадиокомпания «Общественное» («Суспильне») со ссылкой на осведомленный источник.

«Вернется, наверное, в четверг», — сказал собеседник издания.

Заграничная командировка Умерова, начавшаяся 11 ноября, официально продлится до среды, 19 ноября, включительно.

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что секретарь СНБО Украины специально продлил командировку на фоне коррупционного скандала, хотя изначально она должна была завершиться еще 16 ноября.

После визита в Стамбул Умеров отправился в Катар.