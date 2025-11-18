Отъезду Умерова в США нашлось объяснение

Шарий: Умеров остался в США, чтобы дать показания ФБР на Зеленского и Ермака

Секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны, бывший министр обороны Украины Рустем Умеров сбежал в США, чтобы дать показания против президента Владимира Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака по «одесскому делу». Об этом сообщил блогер Анатолий Шарий в Telegram-канале .

По его информации, Умеров находится в Штатах не по работе, а с женой и детьми. Экс-министр рассчитывает, как другой чиновник, имя которого Шарий не назвал, стать свидетелем и получить убежище.

«Его родственниками совместно принято решение давать показания ФБР по одному старому „одесскому“, условно, делу, по которому Умеров не может являться подозреваемым. ФБР это дело крутит уже несколько лет», — сказал он.

Экс-министр даст показания в том числе против Зеленского и Ермака. Блогер объяснил, что это позволит Умерову уйти от обвинений НАБУ в причастности к делу Тимура Миндича. Экс-министр не заработал на преступных схемах с деньгами «Энергоатома», его, по словам Шария использовали.

Так же поступит некая высокопоставленная чиновница на Украине. Однако она, по данным Шария, решила сотрудничать с НАБУ, а не ФБР.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк утверждал, что Умеров отправился по работе в Турцию, затем в Катар. По его информации, глава СНБО вернется.