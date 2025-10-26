Украина под властью нынешнего киевского режима отошла от провозглашенных в Конституции ценностей. Ей необходимо вернуться к истокам, отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью каналу Ultrahang .

Он напомнил, что Россия уже признала Украину на основании ее собственной Конституции и Декларации о независимости, утвержденной в 1990 году. По ней страна утвердила внеблоковой, безъядерный и нейтральный статус, гарантировала права всех национальных меньшинств.

«Итак, мы признаем ту Украину, сильно отличающуюся от страны, которой сейчас управляет откровенно нацистский режим. <…> Когда мы признаем страну, это основано на том, чем она является по ее собственному заявлению», — сказал Лавров.

Он напомнил, что украинская армия обстреливала российское приграничье. Для того чтобы защитить людей, необходима буферная зона, ради которой ВС России заняли территории за пределами Донбасса.