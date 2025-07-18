Обороне конец. В Раде оценили назначение Шмыгаля

Дубинский нецензурно отреагировал на назначение Шмыгаля министром обороны

Kirill Chubotin
Фото: Kirill Chubotin/www.globallookpress.com

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в государственной измене, нецензурно отреагировал на назначение бывшего премьер-министра Дениса Шмыгаля на пост главы Минобороны страны. Об этом он написал в Telegram-канале.

Парламентарий задался вопросом, почему глава офиса президента Украины Андрей Ермак отдал пост человеку, который не входит в его окружение.

«Все просто. Обороне — [нецензурное слово]. Когда она рухнет, Андрей Борисович должен быть не при чем. А дело это, судя по тому, что смену кабмина решили не откладывать, на август…» — отметил Дубинский.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил трансформацию исполнительной власти страны. На пост премьер-министра он назначил Юлию Свириденко, должность министра обороны страны предложил Шмыгалю.

Западные СМИ объяснили перестановку министров попыткой Зеленского отвлечь население от тяжелой ситуации на фронте.

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