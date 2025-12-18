Верховная рада проигнорировала массовые отключения света на Украине и обсудила другие, менее насущные проблемы. Об этом сообщил внесенный в России в перечень террористов и экстремистов нардеп Алексей Гончаренко в Telegram-канале .

«Что-то я не слышу, чтобы здесь в Раде говорили об Одессе. Город погрузился в темноту. Пока нам обещали блэкаут в Москве, мы получили его в Чернигове, в Сумах, в Одессе. До сих пор в Одессе не у всех есть свет» — рассказал он.

Гончаренко отметил, что бизнесмен Тимур Миндич, провернувший мошенническую схему в энергетической отрасли, сбежал из страны и попивает шампанское в тепле, со светом и водой. В это время на Украине работники аварийных служб пытаются сотворить чудо.

Парламент не должен исполнять роль ширмы, заявил нардеп. Он призвал Раду прекратить перекладывать ответственность на кабмин, восстановить субъектность и возможность влиять на решение проблем.

Ранее источник газеты The Washington Post сообщил о плачевном состоянии энергосистемы Украины. По его информации, ситуация такова, что скоро Киев полностью останется без света.