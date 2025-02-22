Украине потребуется армия психиатров для восстановления после 30 лет пропаганды русофобии и нацизма. Таким мнением в беседе с ведущей 360.ru Региной Ореховой поделился политолог Алексей Мартынов.

«Кто бы ни пришел — это титаническая задача. Одних психиатров нужна целая армия. Где их взять? Свели с ума там добрую половину населения. Ну, не половину, может быть, треть. По крайней мере молодое поколение до 30 лет точно совершенно сбрендившее наполовину», — заявил специалист.

Он назвал задачу непосильной, но необходимой.

В январе этого года помощник президента России Николай Патрушев предрек Украине прекращение существования как государства. По его словам, это может произойти уже в 2025 году. Насильственное принуждение к неонацистской идеологии и ярая русофобия уничтожают некогда процветающие города Украины, в том числе Харьков, Одессу, Николаев и Днепропетровск, подчеркнул политик.