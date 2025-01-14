Украина уже в этом году может перестать существовать как государство. Такое мнение высказал в беседе с kp.ru помощник президента России Николай Патрушев.

«Особенно беспокоит, что насильственное принуждение к неонацистской идеологии и ярая русофобия уничтожают некогда процветающие города Украины, в том числе Харьков, Одессу, Николаев, Днепропетровск», — подчеркнул он.

Патрушев, говоря о перспективах дальнейшего развития событий на фоне избрания президентом США Дональда Трампа, уточнил, что Россия с уважением относится к его заявлениям. Он заметил, что переговоры по Украине должны проводиться между РФ и Соединенными Штатами без участия других западных государств.

«Ни с каким Лондоном и Брюсселем разговаривать не о чем», — резюмировал помощник российского лидера.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее заявил, что боевые действия на Украине прекратятся после того, как страна согласится на нейтральный статус.