Генерал-майор Игорь Скибюк станет новым начальником Генерального штаба вооруженных сил Украины. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на телеграм-канал президента страны Владимира Зеленского.

«Новым начальником Генерального штаба ВСУ станет генерал-майор Игорь Скибюк», — объявил глава киевского режима.

Скибюк в настоящее время занимает пост заместителя начальника Генштаба ВСУ.

Днем ранее стало известно, что Зеленский уволил Александра Сырского с поста главкома ВСУ, вместо него назначили Михаила Драпатого.

Зеленский отметил личные заслуги Сырского в наступательной операции в Курской области и обороне Киева. С экс-главкомом он обсудил «правильную передачу дел и дальнейшие форматы службы».

Посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник объяснял, что отставка Сырского стала следствием противостояния различных групп влияния за контроль над сотней миллиардов долларов военной помощи Запада.