Главком ВСУ Александр Сырский уволен, на его место назначен Михаил Драпатый. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на телеграм-канал главы киевского режима Владимира Зеленского.

Новым главнокомандующим украинской армии стал генерал-майор Михаил Драпатый, который занимал должность командующего Объединенными силами ВСУ.

Зеленский отметил заслуги Сырского в обороне Киева и в наступательной операции в Курской области. С экс-главкомом украинский лидер обсудил «дальнейшие форматы службы и правильную передачу дел».

Сырского назначили на пост в начале 2024 года после отставки Валерия Залужного.

Украинские военнослужащие стали возвращать полученные награды за подписью Сырского. Это стало частью движения против отставки с поста министра обороны Михаила Федорова.