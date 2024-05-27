Сегодня 15:38 Подзуживать и стравливать сильных как национальная идея Публицист Миронова: Прибалтика подзуживает воевать с Россией лишь из вредности 6 9 3 Фото: Премьер-министр Эстонии Кая Каллас / IMAGO/Jussi Nukari / Global Look Press Эксклюзив

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В России живут коварные люди! На это мировой общественности пожаловалась премьер-министр Эстонии Кая Каллас, которая уверена, что Москва специально вставляет ей палки в колеса, чтобы не допустить получение кресла генсекретаря НАТО. И якобы для этого объявила ее в розыск.

Каллас очень хочет возглавить альянс, чтобы вести его народы к процветанию. Которое, по мнению Каллас, напрямую зависит от того, как скоро НАТО вступит в вооруженный конфликт с Россией. Мнение Каллас известно: вступать Запад должен как можно раньше. Эстония уже готова, это подтвердил и ее президент, он вообще желает поставить Россию на колени. И уверен, что эстонцы готовы воевать за это. А вот Германия, судя по последним репликам канцлера Шольца, вовсе не готова. И даже денег на это давать не хочет. Такое бывает: деньги есть у одного, а большой рот, чтобы много съесть, дан другому.

Маленькие страны, в первую очередь Эстония, очень хотят воевать с Россией. Проблема лишь в том, что воевать у них некому.

Грозная армия в 7700 штыков Почему-то Кая Каллас убеждена, что ее воцарения в НАТО не желает лишь Москва. Только мы боимся грозную соседку. Я нигде в европейской прессе не встречала в последнее время серьезных публикаций о том, что Каллас на посту генсекретаря альянса не нужна прежде всего самим западным странам. А ведь дело только в этом. При чем здесь вообще Москва? Я не думаю, что в официальной Москве кто-то верит, будто американцы начнут плясать под дудку Эстонии и, в угоду ее обидам, втянут свою армию в смертельный конфликт с Россией.

Фото: Премьер-министр Эстонии Кая Каллас / IMAGO/Didier Lebrun / Global Look Press

Скорее, Каллас не нужна на этой должности самим американцам. Зачем им во главе собственной военной структуры мелкий подзуживатель, который сведет свою работу к стравливанию двух ядерных держав? Ведь сама Каллас говорит, что ее считают причастной к антироссийским провокациям. Зачем она Америке? В Вооруженных силах Эстонии до недавнего времени числились 6400 человек. В 2022 году приняли решение увеличить состав Сил обороны до грандиозных 8000 человек. На сегодня под ружье поставили уже 7700 эстонцев. Из них отправить на Украину и границу с Россией страна сможет примерно 800 военных — такие данные называли уже в этом году. То есть Кая Каллас, желающая воевать с Россией, готова поставить фронту 800 человек, среди которых будут не только бойцы, но и повара, кадровики, снабженцы. Ей вторит президент Эстонии Алар Карис. Тот со своей армией в 7700 служащих замахнулся ни много ни мало поставить Россию на колени. «Мы сделаем всё». Под «всё» подразумеваются, видимо, те самые 800 служащих.

Фото: IMAGO/Jussi Nukari / Global Look Press

Кто такие «мы» и сколько их Если бы я была американцем или немцем, мне бы давно надоело слушать это «мы». «Мы накажем». «Мы добьемся». «Мы победим». Латвия вот тоже любит твердить о неких «мы», которые проучат Россию и «разрушат империю зла». Численность Вооруженных сил Латвии без бойцов ополчения составляет сегодня около 8000 человек. С лета 2023 года республика вернула призыв. Все — для эффективности НАТО. Благодаря этим радикальным шагам за четыре года армия Латвии переместилась в рейтинге военной мощи с 102-го на 99-е место. Литва тоже ввела призыв. И рассчитывает со временем увеличить численность армии до 29 380 человек. Из которых уже сейчас более 5000 — это женщины. Кажется, всем в мире (всем, кто знает о существовании этих стран) очевидно: Эстония, Латвия и Литва существуют и тренируют свои армии лишь потому, что России не сдалось их завоевывать. Никаких других причин существования трех государств нет.

Два года назад сама же Кая Каллас признавалась, что условия соглашения Эстонии с альянсом не предусматривают практического спасения страны в случае вторжения на ее территорию. По этому соглашению войска НАТО могут присоединиться к эстонской обороне не ранее чем через 60 дней после вторжения, а операцию по ее освобождению активно развертывать еще 180 дней.

Вредная натура Примерно на таких же условиях соглашение с НАТО подписали другие маленькие страны Восточной Европы. Все они знают, что американцы не собираются за них воевать. Но подзуживать очень хочется. Понятно, что ни США, ни Германия, которым и придется воевать с Россией, если Прибалтика с Польшей раскачают конфликт, не желают ввязываться в мировую войну, да еще ядерную. Не эстонцам же воевать. Они своих 800 солдат с поварами поставят — и баста. Ядерных установок у них нет, их военные базы не предусматривают размещение огромного контингента, которые бы в ходе полномасштабной войны России с Западом навлекли на себя удары. Взятки, что называется, гладки.

Фото: Sergei Stepanov/XinHua / Global Look Press

Выходцы из империи, вынесшие из нее разве что свои комплексы, эти страны не верят ни в удар по ним России, ни в ответ НАТО. Ну потому что какой удар? Тридцать с лишним лет они существуют под боком у нашей страны со своими крошечными армиями. Заигрывают с НАТО. Никто их не трогает, хотя все знают, что альянс за Прибалтику воевать с Россией не будет. Кажется, все понимают, что для прибалтов базы НАТО — удачный способ завуалированно сдать свои земли в аренду чужим армиям: в обмен на те же субсидии Евросоюза, интеграцию в западные элиты.

Зачем же они подзуживают большие страны воевать с Россией? Кажется, исключительно из вредности. И чтобы быть на слуху. Вот только ущерб для тех, кого втягивают в конфликт, может быть огромный. Они уже несут убытки.

Одни убытки Маленькие страны причинили западному обывателю одни лишь неприятности. Для жителей Европы их появление обернулось огромными тратами в виде дотаций Евросоюза. Причем получать деньги Прибалтика начала еще до вступления в ЕС: сначала их слали на подготовку к евроинтеграции! Страны приводили в порядок дороги, переформатировали (а точнее, заново создавали) экономику — на это им выделяли гранты, невозвратные субсидии. Затем пошли траты в виде спонсирования их учений в НАТО, оснащение армий, которое маленькие страны отнюдь не сами оплачивают. Конечно, это смешные расходы, однако они тоже лежат на плечах западных налогоплательщиков.

Фото: Латвия / Victor Lisitsyn / Global Look Press

Взамен Прибалтика вроде как участвует во всех конфликтах НАТО. Но участие скромное. Так, во время иракской операции США и НАТО Эстония поставила в Ирак 50 военных. И это еще для Прибалтийских стран очень большой контингент. Для сравнения: недавно та же страна объявила об участии в операции по спасению западных судов от атак хуситов: поставила одного человека на подмогу. Появление Прибалтийских стран часто представляется Западом как поражение российского государства: дескать, оно позволило появиться на своих границах враждебно настроенным новым политическим образованиям. Возможно, это и провал. Сам факт развала государства — уже проявление слабости России. Однако Запад, прежде всего Европа, тоже мало что выиграл с зарождением таких соседей: соседи все время клянчат денег, на них приходится тратить средства.

А главное, они постоянно загоняют Европу в противостояние с Россией. Именно эти страны, а также Польша, сначала довели европейцев до санкций, прямого убытка, до отказа от нефти и газа. В том, что, к примеру, Германия теряет свою промышленность, виноваты едва ли не главным образом именно маленькие антироссийски настроенные страны, которые годами раздраконивали Европу и довели ее до необдуманных шагов. Сами они особенно ничего не потеряли — у них, в общем-то, ничего и не было.

Теперь эти крошечные государства хотят втянуть мир в необратимый конфликт. Пока, кроме Франции, которая, видимо, вспомнила о своем желании получить реванш за наполеоновские войны, никто не рвется воевать за Украину. Шольц устал предостерегать от ударов по России западным вооружением. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сегодня вновь заявил, что войска НАТО не должны появляться в небе Украины или на ее земле. Потому что хоть Эстония и готова воевать с Россией и даже сможет отправить на фронт 800 солдат (а вероятнее 50, как в Ирак), на нее у Столтенберга и США надежды мало — воевать придется своими силами.

Фото: Генсек НАТО Йенс Столтенберг в Эстонии / IMAGO/Mihkel Maripuu / Global Look Press

До сих пор притча во языцех — эрцгерцог Франц Фердинанд, из-за которого началась Первая мировая война. А ведь то был наследник могущественной в 1914 году империи: Австро-Венгрия была одной из сильнейших мировых держав. И все равно было горько за него воевать. Что уж говорить о Кае Каллас? Кто в Америке хочет ядерной войны из-за Эстонии?

Фото: IMAGO/Jussi Nukari / Global Look Press

Для всего мира история и поведение Прибалтийских стран должны стать большим уроком. На их примере человечество увидит, сколь опасен расплод новых государств со слабыми экономиками, нулевой историей самостоятельности и обидами вместо амбиций. Появление Латвии, Литвы и Эстонии те же американцы и немцы горячо приветствовали. Наверное, еще в 1991 году они мечтали, как разместят на их землях свои армии. А лучше бы представляли, как сначала из-за Прибалтики окажутся без российского газа, а потом — на грани ядерной войны. Может, если бы они при развале СССР подумали в первую очередь об этих последствиях, пропало бы всякое желание стимулировать появление новых микрогосударств.