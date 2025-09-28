На Украине нашли повод для бесконечной мобилизации

Депутат Костенко: мобилизацию и военное положение не отменят на Украине

На Украине не будут отменять мобилизацию и военное положение даже после заключения мирного соглашения. Об этом заявил в Telegram-канале секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

По его словам, не стоит ждать возвращения к ситуации 2021 года, ведь Украине придется и дальше содержать армию.

«Например, нужно ли сразу отменять военное положение? Ну, я сомневаюсь, потому что Россия никуда не денется», — написал депутат.

Костенко уверен, что после завершения вооруженного конфликта между Россией и Украиной обсуждать отмену мобилизации и военного положения никто не будет.

Депутат Рады предположил, что украинское руководство оставит армию из 600-800 тысяч человек из-за того, что на границе с республикой якобы останется не меньше 700 тысяч российских солдат.

По его мнению, численность ВСУ зависит от того, какие гарантии получит Киев в случае заключения мирного соглашения. Также Костенко предложил закрыть границы Украины для молодежи.